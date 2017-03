Lars Vaular x Unge Ferrai «Panorama»

Lars Vaular er for mange et kjent fenomen og en av de største navnene vi har i norskspråklig musikk uavhengig av sjanger. Når han teamer opp med den lovende, up and comming Unge Ferrari blir selvfølgelig collaben ikke noe annet bra. (Dødsbra) No. 30 Lars Vaular produserte låta er et resultat av tre kunstnere som gjør akkurat som de vil og lar kunsten bestemme. Det viser at de ikke lar seg påvirke av listeplasseringer og kritikere. Takk boys! Dette er thight!