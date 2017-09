Lars Vaular har i løpet av sommeren opptrådt som headliner på Øyafestivalen og sluppet to EP’er. Loading… og Loading…2 som slapp bare med en ukes mellomrom. Nå følger bergenseren opp med ny video til låta «Big Data» fra det sistnevnte prosjektet. Låta har et elektronisk sound som matcher bra til den trippy musikkvideoen samtidig som Lars viser han er en tekstforfatterpris verdig med linjer som: «Dreper no tid mens jeg ser politi selge 50 kilo keef mens de peser en kis for å røyke no weed»

