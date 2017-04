Kvelden som forandret livet til Stefano Saint

Stefano Saint, 24-åringen fra Stockholm. Har hatt noen uforglemmlige år bak seg, hvem skulle trodd at han en dag i 2012 skulle få møte den legendariske produsenten Mike Dean og den daværende DJ’en til Kanye West da han og Jay-Z holdt «Watch The Throne» konsert i Stockholm.

Unge Stefano klarte å komme seg backstage etter konserten, og endte opp i et rom med crewet, hvor han fikk introdusert musikken sin til stjernenes kollegaer, og en av dem var nemlig den produsenten Mike Dean.

– Jeg fortalte dem at jeg var en fan, og de ble veldig imponert over hvor mye kjennskap jeg hadde til dem og Hip Hop-kulturen generelt, med tanke på at jeg var fra Sverige, engelsken min er ganske så amerikansk, så de var komfortable med å snakke med meg.

Vi snakket bare om ting generelt de første 2-3 timene før jeg spilte av noe av musikken min til dem, men etter de første 15 sekundene ble de solgt, og de mente at musikken min var dope!

Stefano begynte å skrive musikk da han var i 7-8 års aldern, men det var ikke noe seriøst, men det var morsomt sier han. Han tok det mer alvorlig i en alder av 13. I tillegg til artist er Saint også en produsent, beatmaker og songwriter.

Hva skjedde så etter at du viste dem musikken din til crewet?

– Vi holdt kontakten og 1 år senere reiste jeg ned dit og bodde med dem. Nå drar jeg jevnlig til USA for å spille inn musikk, skrive sanger, spille inn musikkvideoer og alt annet som involverer musikk. Jeg jobbet med Kanye’s tidligere DJ og en av hans nyeste artister.

Hva kan vi forvente fra Stefano Saint fremover?

– Nå har jeg og Mike Dean jobbet med min nye EP som heter «Pick Your Poison» sammen som slippes i år. Jeg skrev og produserte alle sangene, og han mastret det.

Hvordan var det å jobbe med Mike Dean og prosessen rundt det hele?

– Mike er den kuleste og den mest avslappende personen jeg noen gang har møtt i bransjen, som er ironisk fordi han også er grunnen til at jeg har kommet så langt i bransjen som jeg har gjort, etter at jeg hadde møtt ham begynte jeg å reise til statene og gjorde musikk til min topprioritet. Jeg har jobbet med flere forskjellige prosjekter, denne ble produsert av meg selv og høres annerledes ut enn alt annet som er der ute nå, derfor bestemte jeg meg for å få han med på dette prosjektet i stedet for noe annet, prosessen med den spesielle EP’en tok sirka 1 år. Det å ha Mike Dean til å mastre «Pick Your Poison» er en stor velsignelse og en fantastisk følelse, han har jobbet med de fleste artistene jeg vokste opp med å høre på.

24-åringen har sluppet en liten smakebit av hvordan den kommende EP’en kan komme til å høres ut!

Stream den nedenfor!