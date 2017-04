KRS One på Rockefeller

Om du er en Boombap elsker eller ikke, dette var en sjukt konsert å få med seg!

KRS-one er kanskje en de viktigste ambassadørene for hiphop gjennom tidene, med en solid karriere fra 80-tallet til nå. Så det å få opplevd han burde være på bucket-lista til en del. Etter en god runde med dj’en som warm up, der han spillte klassikere på klassikere. (Er nesten et must å spille full clip) Når publikum er på plass og alle er klare for å se KRS-One hopper han på scenen som en energibombe og starter showet med South Bronx. (I south bronx stil) Showet er umiddelbart i gang. Puplikum er sykt KRS-One kjører på med full energi i en alder av 52 som om han var i 20 år gammel. Underveis i konserten begynner han å freestyle med publikum gjennom en stor del av showet å hyper dem opp mer og mer. Det er ikke så ofte man ser en rapper fremføre der publikum ikke vet hva det neste han sier blir å hører på vært eneste ord for og vente på punchlines og kilkke helt med som han (man?) var i en cypher! I mellom låtene er det mye av det man håpet på å høre. Han motiverer publikum og innvolerer dem mer og mer utover konserten. Han får dem opp på scenen og hopper selv ned og rapper mens han går rundt i salen. Han minner oss på at ikveld er han ikke en rappper men en MC, noe han helt klart beviser under hele konserten. Selv om du kanskje ikke er en boombap fan og har ikke hørt så mye på KRS-one ( shame on you) er dette en konsert du helt klart ikke kommer til å glemme. Ikke mange rappere i en alder av 52 kan gjøre det så bra som KRS-one live.