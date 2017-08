For nå snart et år siden debuterte den 25 år gamle Korgba Kanu aka Korbz med sin første singel «Break it down». Kort tid etter slapp han debutalbumet Im Talking Billions. Nå er Korbz aktuell igjen med den nye låta og videoen til «Hold Up», som introduserer en litt annen stil fra artisten enn det vi har sett tidligere. Det nye soundet gir en blanding av EDM, Dancehall, R&B og Hip Hop sammensatt til et crossover-klubbspor.

Vi har tatt en prat med Korbz angående det nye prosjektet:

Er dette den nye Korbz?

– Dette var noe jeg begynte å jobbe med tidlig i år og fant ut at jeg ville slippe ut noen fete og unike sommersanger. Tiden har lært meg mye og jeg har jobbet med flere artister innenlands og utenlands som har gitt meg veldig mye kunnskap. Nye korbz ja, men den gamle Korbz lever enda og jeg liker å blande dem sammen for å skape noe unikt.

Hva er målet ditt med musikken?

– Nå ut til flest mennesker med historiene og budskapet bak mine sanger. Målet mitt er å nå verdenspublikum og jeg føler faktisk jeg er på god vei, nå som flere klubber bl.a spiller mine sanger internasjonalt, det syns jeg er veldig gøy!

Hva kan vi forvente av Korbz videre?

– Jeg jobber med musikk hverdag, har masse som ikke er sluppet ut og flere musikkvideoer som kommer snart. Vil ikke si så mye enn at dere burde glede dere like mye som meg!

Korbz flower behagelig og særegent, samtidig som det er underholdende og dansbart. Den fargerike blandingen av musikalske stiler, smarte er som dop for ørene med hooks som: «I said Hold Up, Wait up, Uno Momento Mami» som fort setter seg på hjernen.

Sjekk ut den nye musikkvideoen over og sjekk Korbz SoundCloud profil her!