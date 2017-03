Konsertanmeldelse og Bildeserie fra Kehlani konserten

Det er vanskelig å oppsummere denne konserten. Jeg må innse at jeg ikke klarer å ha et kritisk blikk, for selv med ting som burde irritere og tekniske problemer, er dette en konsert jeg er glad å ha sett. Kehlani har levert ekstremt mye bra allerede, og det det er bare å håpe at dette blir en lang karrière. Å få se et talent som Kehlani i en så intim setting er ikke alle forunt. Det er rett og slett et privilegium å ha vært tilstede på Parkteateret denne kvelden.