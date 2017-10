Konkurranse: Arrested Development På Vulkan Arena

Bandet som ble etablert i 1991 har siden den gang vœrt opptatt med å lage fargerik musikk som et fredeligere alternativ til gangster rap som var veldig i vinden på starten av 90-tallet. De har opp gjennom årene vunnet to MTV Awards og to Grammys for beste Hip Hop artist. Du kjenner kanskje igjen låta «Tennessee» fra 1992 som ble stemt frem som en av de 500 viktigste sangene som har vœrt med på å forme Rock and Roll sjangeren av Rock and Roll Hall Of Fame.

I 2012 slapp bandet mixtapen Standing At The Crossroads som blant annet inneholdt singelen «Living» som på ny førte bandet til topps på amerikanske spillelister.

Nå kommer det legendariske bandet til Oslo, nœrmere bestemt Vulkan Arena 22. oktober!

Arrested Development er ikke noe lite band heller og med hele gjengen samlet på en scene blir det garantert en kveld du ikke vil gå glipp av!

Vi i Kingsize har i den anledning fått œren av å dele ut fem billetter til konserten, det eneste du trenger å gjøre er å legge igjen E-post adressen din i kommentarfeltet og du er automatisk med i trekningen av konsertbilletter.

Vi sees der!