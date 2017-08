Kodak Black droppet nylig Project Baby 2, nå følger Florida-rapperen opp med første video fra den nye mixtapen. I «TRANSPORTIN» viser Kodak kjœrlighet for hjembyen med å reppe hjemmelaget Florida Gators farger, blå og oransje gjennom hele videoen. Sjekk ut videoen ovenfor å stream Project Baby 2 via Spotify under.