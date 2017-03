Kodak Black lanserer video til hitlåta «Too Many Years»

Kodak Black er tilbake i fengsel etter han brøt reglemanget for sin prøvetid. Den unge rapperen har likevel vært meget aktiv i den korte perioden på utsiden, og har gitt ut flere musikkvideoer, blant annet med Danielle «Cash me outside, how bout dat» Bregoli.

Nå slipper han endelig video til den fengsels inspirerte låten, «Too Many Years», hvor han har med seg PNB Rock på refrenget. Filmen leverer ikke noe spesielt budskap, men du får se en fornøyd Kodak i blå dress. Advokatene sier forøvrig at Kodak snart er en fri mann igjen.