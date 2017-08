Kodak Black forbereder seg til albumslipp av det mye etterlengtede albumet Project Baby 2. Som en liten forsmak på prosjektet har han nå sluppet singelen «Dream Doll» som Kodak har produsert selv.

Yeah, it’s too much fishes in the sea though / But I fucked around found Nemo / I believe she my dream girl / So I’ma chase my dreams though

Siden rapperen slapp ut av jailern tidligere i år har han sonet videre i husarrest, så han har holdt seg hjemme. Det har foreløpig ikke stoppet han fra å produsere musikk ettersom han har bygget et hjemmestudio i kåken i Florida.

Hør «Dream Doll» i spilleren nedenfor.