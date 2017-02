Den norske produsenten, Casabling, har hentet inn cali-rapperen, Knice, på sitt seneste prosjekt.

Duoen har hatt kontakt en god stund, og bestemte seg for å gjøre et samarbeid. Det er alltid kult når norske produsenter når ut av landet – spesielt når det blir gode resultater. Beatmakeren fra Lørenskog fikk besøk av Knice her i Norge, og sammen har de utarbeidet et helt prosjekt i Dawoods Studio.

Første smakebit fra prosjektet er låta, «Steez», som også har fått en svært underholdene video. Det fungerer alltid med manga inspirerte filmsnutter, og denne er inget unntak. Vi se frem til mer av den intense duoen.