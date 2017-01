Leo Ajkic sin seneste signering, Klaus Perry, er et relativt nytt navn på scenen – men har allerede skapt en liten hype med låten «Kun Kontanter.»

Nå følger den lovende rapperen opp med en hard musikkvideo til utgivelsen, og det er ikke ukjent for bergens miljøet å flexe muskler på film. Vestkysts hovedstaden har alltid bært et tungt preg over musikken, noe som reflekteres i Klaus Perrys seneste utgivelse. Det er Bergen by sin stjerneprodusent, Hkon, som står bak beaten til den harde låta med det svært aktuelle temaet.