KingSkurkOne teamer opp med Pumba med singelen «Lapper». Det er første gang NMG rapperen samarbeider med Holmlia gutten og kanskje det blir fler features i fremtiden. Det har vært ganske stille rundt KingSkurk, mens Pumba har fler ting å feire ettersom det ble klart i går at han varmer opp for West-Coast rapperen The Game på Rockefeller 6. Mars.

Låten handler om å skaffe penger eller «Lapper» som tittelen tilsier og kanskje hører du den nye låta bli spilt på Rockefeller.

Stream den nye låta her!