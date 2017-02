En splitter ny podcast for folk med interesse for hip-hop og urban kultur. Stand-up komiker Jonis Josef og Kingsize-redaktør Nick Malte er verter, og snakker ukentlig med en aktuell hip-hop profil for både trivielle og faglige samtaler.

I samarbeid med Moderne Media, kan vi presentere vår Første Kingsize Podcast. Vi tok med oss Groruddalens største forkjemper, KENNETH ENGEBRETSEN – som er aktuell med de nye låta «Gule Lys», først kommende fredag. Vi gleder oss til å presentere flere artige podcaster for dere med aktuelle nyheter og temaer, samt gode historier fra våre hiphop-helter.

Podcasten er kun tilgjengelig via SoundCloud foreløbig, men er å finne på itunes og andre podcast tjenester veldig snart.