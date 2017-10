En av stavangers mest up and coming rappere, Kiddo Kæsh har den siste tiden markert seg i den urbane sjangeren med sine tunge produksjoner og mørke tekster. Nå er han aktuell med den nye tracken «LeanPåMeg» der han har slått seg sammen med Stavanger kompis Isah.

Isah som du kanskje har hørt før på tracken «Seint» med Oslo rapperen Dior som til nå har nådd over 40.000 streams på Spotify, befinner seg for tiden i et melodiøst RnB-landskap og har den seneste tiden fått mye oppmerksomhet i undergrunnen.

Låta «LeanPåMeg» er produsert av Soulbap, tidligere medlem av B.O.M.B. og leverer for tiden hardtslående, samplebaserte produksjoner.

Gutta blir også å se på Xplosif Hip Hop festival i morgen (27.10.17) der de spiller på Tou Scene sammen med blant annet Izabell, Pinkfade og mange fler!

Hør den nye lata nedenfor og sjekk også ut vårt intervju med Isah og Dior om tracken «Seint» her!