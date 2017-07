Key! ga nylig ut låten, «Zombie», og følger nå opp suksessen med ManMan Savage samarbeidet, «Summertime.»

De to Atlanta rapperne har lagde en ironisk, men svært underholdende video. Duoen har flippet opp noen hagestoler i et lyskryss, og har rekruttert en lettkledd dame til noe klassisk twerking. Selv om videoen holder et lavt budsjett, finner vi det underholdene med speilfilter og vanngevær.