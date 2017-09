Arbeidskraften til Kevin Gates viser at 30 måneder i fengsel ikke stopper mannen fra Baton Rouge, Louisiana. Kevin Gates kunngjorde utgivelsen av hans nye mixtape, By Any Means 2. Nylig debuterte han med singelen «Had To» og den 7. september 2017 lanserte Kevin Gates en ny video for sin hittlåt «What If» mens han betjente sin 30-måneders fengselsstraff. Kevin Gates’ nye mixtape By Any Means 2 ble offisielt utgitt 22. september.

Mens rapperen hadde mye negativ publisitet etter 2015-hendelsen, setter fansen fortsatt pris på Kevin Gates for sin musikk. Helt siden «Had To» som ble utgitt 7. september, har fans ventet på Kevin Gates kommende mixtape for 2017. Vel, ventetiden er over nå som By Any Means 2 kan streames på Apple Music, Spotify, Tidal eller lastet ned på iTunes.