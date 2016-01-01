KENNETH ENGEBRETSEN MED NY GATEBANGER
DENNE ARTIKKELEN ER SKREVET I STORE BOKSTAVER AV HENSYN TIL KENNETH ENGEBRETSEN.
DET ER INGEN TVIL OM HVEM RAPPER I NORGE SOM ER GRORUDDALENS STØRSTE FORKJEMPER. DEN REALE KENNETH ENGEBRETSEN ER NÅ UTE MED SIN SJETTE SINGEL FRA SITT KOMMENDE ALBUM, OG DENNE GANG HAR HAN MED SEG KING MIDAS VOKALIST, ANDO WOLTMANN.
«GULE LYS» ER ENDA EN REFLEKTERT UNDERGRUNNS LÅT, OG ANDO AKKOMPAGNERER KENNETH MED BEST MULIG EVNE. DET UNIKE SAMARBEIDET ER SELVFØLGELIG PRODUSERT AV KENNETHS GO-TO-GUYS, KHAT/ HASHISH, MENS VIDEOEN ER PRODUSERT AV SIMON DIAZ COMPAGNET OG LARS HOEL.
«SYND NOEN GLEMMER HVOR DEM ER FRA NÅR DE LYKKES, MEN HUSKER OG SKRIKE HØYT NÅR DE ER I BEEF ELLER SKAL FENGSLES» – KENNETH ENGEBRETSEN