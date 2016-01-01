Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

KENNETH ENGEBRETSEN MED NY GATEBANGER

i
5 t
0

DENNE ARTIKKELEN ER SKREVET I STORE BOKSTAVER AV HENSYN TIL KENNETH ENGEBRETSEN. 

DET ER INGEN TVIL OM HVEM RAPPER I NORGE SOM ER GRORUDDALENS STØRSTE FORKJEMPER. DEN REALE KENNETH ENGEBRETSEN ER NÅ UTE MED SIN SJETTE SINGEL FRA SITT KOMMENDE ALBUM, OG DENNE GANG HAR HAN MED SEG KING MIDAS VOKALIST, ANDO WOLTMANN.

«GULE LYS» ER ENDA EN REFLEKTERT UNDERGRUNNS LÅT, OG ANDO AKKOMPAGNERER KENNETH MED BEST MULIG EVNE. DET UNIKE SAMARBEIDET ER SELVFØLGELIG PRODUSERT AV KENNETHS GO-TO-GUYS, KHAT/ HASHISH, MENS VIDEOEN ER PRODUSERT AV SIMON DIAZ COMPAGNET OG LARS HOEL.

 

«SYND  NOEN GLEMMER HVOR DEM ER FRA NÅR DE LYKKES, MEN HUSKER OG SKRIKE HØYT NÅR DE ER I BEEF ELLER SKAL FENGSLES» – KENNETH ENGEBRETSEN

1

Relaterte saker

Drag-On leverer usaklige bars på låta «Choke’em»

Drag-On kjefter på de nye rapkidsa i sin seneste video.

6 t
0

Stormzy er iskald i ny musikkvideo

What´s cooler then being cold? Ice cold!

9 t
0

Rick Ross og Gucci Mane med årets hardeste låt?

Rick Ross varmer opp til fredagens albumrelease med ny banger!

1 d
0

Edwin går hardt ut mot Kamelen i «Gatehjørnet»

Beefen mellom Kamelen og Edwin koker for alvor

1 d
0

Zawadi er ute med ny låt og video

Oslo-baserte rapperen Zawadi er ute med et solid track.

1 d
0

Frank Ocean brilijerer på låten «Chanel»

Frank Ocean svever i sitt nye mesterverk

2 d
0