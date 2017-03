Forrige uke overrasket Kendrick Lamar fansen med «the Heart Part IV». Nå dropper han den første videoen til singelen «HUMBLE» fra sitt kommende album — bare en uke etter han teaset med en kryptisk Instagram post.

Klippet er regissert av Dave Myers & the Little Homies, bestående av Kendrick Lamar og TDEs nye president, Dave Free. Den nye singelen er produsert av Mike WILL Made-It, og det fjerde albumet til Kendrick Lamar forventes å være ute 7. april.