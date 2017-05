Kendrick hopper på remixen av Futures «Mask Off.»

Future toppet Billboards albumliste to fredager på rad, og i senere tid har «Mask Off» blitt den største hitten blant utgivelsene. For et ekte skandinavisk hiphop-hode, bringer låten både nostalgi og uenigheter. Diskusjonen er selvfølgelig rundt Looptroop låta, «Top Dogz.», som brukte samplet først. Om du er uenig eller ikke, kan det ikke motsies at Future bringer oss en særdeles god remix med selveste TDE-Guden, Kendrick Lamar.