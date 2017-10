Keith Ape x Ski Mask The Slump God

Helt sjukehus!

Keith Ape og Ski Mask The Slump God er ute med en ny track og musikkvideo som heter «Achoo». Folk flest husker kanskje den koreanske rapperen Keith Ape fra den store hitten «It G Ma», nå teamer han opp med Soundcloud sensasjonen som han har gjort flere ganger før.

De har bland annet samarbeidet på tracks som den South Park inspirerte «Going Down To Underwater» og «Dr. Eggman». Musikkvideon til den nye utspiller seg på et sykehus, hvor de ellers ganske gerne rapperne utrykker hvor «syke» de er, for å fremme hvor «kul» og grov stilen er.

Aktuelle Ski Mask The Slump God hoppet for to måneder siden på A$AP Ferg låten «ILoveYourAunt», før han sist måned droppet en ny collab «No Tilt» med sist nevnte og Lil Yachty. Slump guden er bussy, og tweetet nylig, «Got A New Surprise Tape Coming Produced By A Loved Producer». Det blir spennende å se hvem denne produsenten er og hva som skjer. Crazy blir det, stay Tuned, og se den nye musikkvideon under.