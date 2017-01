Den 21 år gamle sangeren, Kehlani, har opparbeidet seg et svært kredibelt omdømme – på kort tid. California kvinnen hadde et turbulent 2016, med både selvmordsforsøk og hitlåter. Det ser nå ut til at musikken kom seirende ut av året, og Kehlani er tilbake på rett plan.

Nå er hun ute med det etterlengtede albumet, SweetSexySavage, og skuffet er vi ikke. Kehlani er allsidig,har swag, og ikke minst, brutalt ærlig. Hun har en evne til å trekke deg inn i sine låter, og det er nærmest umulig å ikke omfavne den hypnotiserende musikken. Albumet kommer med hele 19-spor, og liker du rnb – uavhengig av tidsepoke, vil du finne noe du liker.