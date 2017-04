Kaveh «No No»

Etter gjennombruddet i 2014 med «Snufs», har Kaveh fulgt opp suksessen med «Sannheten sårer» og fjorårets «Salute». Kaveh kom tilbake i ny drakt tidligere i år, da han gikk over til engelskspråklig rapp, Han ga ut singelen «MuhammadAli», og I dag slipper han «No No». Den går ut til alle som ikke følger de gyldne reglene i «the bro codex».

Kaveh utdyper hvorfor han skrev «No No»:

– «No No» er en låt hvor jeg tar oppgjør mot et alvorlig tema med en selvironisk touch.Konseptet i låta omfavner de hellige bro-codsa som eksiterer i et vennskap. Jeg har fått noen vonde lærepenger opp igjennom årene og dette får du høre om i låten. Skuffende når venner du har hatt tiltro til over så lang tid er de som skal leke forholdsterapaut eller snakke dritt om deg til dama di eller eksen din når du ikke er tilstede. Jeg skal ikke framstå som en engel, men en venn ville satt deg på plass alene, framfor og gå bak ryggen din til dama for å sette deg på plass. Det er morsomt hvordan visse mennesker ikke kan la være å stikke nesa si opp i ting de ikke har noe med å gjøre. Så husk det, til alle der ute: De samme gutta som booster egoet ditt når dere er ute på byen sammen en kveld og har det gøy, kan fort bli de som snur ryggen til deg og lowkey skal prøve sabotere for deg på no snitch-shit i etterkant. Det er veldig enkelt, du må behandle dine venner med respekt og ikke prøv deg på eksen til en god venn. Sørg heller for å sette vennen din i et bra lys og hvert fall ovenfor dama hans. Dette gjelder forøvrig ikke bare gutter, men også til alle jenter der ute. Man skulle tro det var en selvfølge, men det er det dessverre ikke. Derfor lagde jeg denne låta!»