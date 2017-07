Kaveh – «Second Nature»

Second Nature er det fjerde studioalbumet til den norske rapperen, Kaveh. Albumet ble for det meste spilt inn i flere studioer i Oslo, med nye og lovende produsenter fra landet. Konseptet følger Kavehs kunstneriske utvikling og er en trilogi avgitt i 3 deler.

Første ut er Fire, som representerer skapelse, ødeleggelse og transformasjon. Flamme elementet har stor makt for smiing og vilje. Her har Kaveh hatt innflytelse fra rock og trap. Fra hans harde rockevokal på hooket av «Did it Again» & «Rolling Stoned», til hans «crazy» flow på låtene «Im the man og «What a day». Her har Kaveh klart å fange en følelse som representerer dagens musikk, med en liten glimt av midtøstlige og orientalske elementer.. Her viser han virkelig at han er en av de mest dynamiske artistene vi har sett i dette landet, og at han ikke er redd for å knuse barrierer.