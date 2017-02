Karpe Diem med sterk fremføring på Skavlan

Det er ingen tvil om Karpe Diems plass i norsk hiphop historie – det med god grunn.

Chirag og Magdi er ikke bare kjent for sin musikk, men også sin positive – men omtalte påvirkning i både norsk kultur og media. Heisann Montebello, har skapt overskrifter i alle mulige former, men viktigst av alt, den har belyst svært ømme og viktige temaer.

Karpe har alltid vært dyktige til å lage musikk, og har nå vært relevant i over ti år. Det er få norske musikere med like mye kjøtt på beina som super-duoen, og det er helt fortjent. I går fremførte de den omdiskuterte låta, «Lett Å Være Rebell I Kjellerleiligheten Din», og beviser en gang for alle hvorfor de fortsatt er høvdingene i gata.

I dagens rap-miljø – både i Norge og utland, har kvaliteten på live-acts sunket betraktelig. Det er behagelig å se når musikk er bedre live, enn i studio.