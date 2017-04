Karpe Diem i Oslo Spektrum

Konsertanmeldelse Karpe Diem Etter artikler om stor pengebruk, og et sceneteppe som dekket ca halvparten av gulvet i Oslo Spektrum, skjønner man allerede før konserten er i gang at man har noe stort i vente, men at det skulle være så gjennomført, vakkert og mektig.. OUFF!

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel i Karpe Diem blir møtt av en voldsom jubel fra Oslo Spektrum i det sceneteppet trekkes tilbake og de, med svarte hetter ledet av «purk», åpner forestillingen med «Attitudeproblemer». En energisk start, og et perfekt låtvalg da denne låta handler om å ikke ta ord ut av kontekst, noe kritikken mot nettopp denne låta, og Karpe Diem generelt, er et perfekt eksempel på at vi nordmenn ofte gjør nettopp det.

Herfra ut var det følelser, tekst og symbolikk akkopagnert av et hinsides lys/pyro/scene-show, nærmest perfekt balansert på en rød tråd. Det vil ta langt tid før alle inntrykkene har sunket inn, og det blir umulig å gjengi det jeg opplevde i går i form av ord, men det som er sikkert er at Karpe Diem befester sin posisjon som en av norges viktigste kunstnere, musikere og samfunnskritikere. Dette var ikke en konsert, dette var en kunstforestilling bygget på en visjon og et ønske om en bedre verden. Det var så sterkt, så rørende, så mektig, tusen takk Karpe Diem!!

Skrevet av Aleksander Bakken