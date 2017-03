Kappa lanserer «Kappa Kontroll» SS17

Sportsklassikeren Kappa lanserer i morgen en helt ny ikonisk Spring/Summer kolleksjon med navn Kappa Kontroll, som har en gjennomført stilblanding bestående av vintage sport fra 80-tallet, kombinert med en mer moderne passform.

Kolleksjonen gir et tilbakeblikk på Kappas egen historie og har hentet inspirasjon særskilt fra to viktige historiske øyeblikk fra varemerket.

I 1980 dro Kappa inn sin aller første sponsoravtale med det italienske fotballaget Juventus FC. Kolleksjonen er inspirert av lagets stripete fotballdrakter, tracksuits og over-size shortser som ble supplert av Kappa, back in the days.

Den andre hendelsen i historieboka som har satt sitt preg på årets SS17 kolleksjon er fra få år senere, hvor Kappa sponset det amerikanske friidrettslaget under OL i 84. Her får man blant annet et tilbakeblikk på den ikoniske amerikanske tracksuiten i patriotisk rødt, hvitt og blått.

Resultatet er en variert samling vintage sportswear, der to hovedtemaer med spennende historisk bakgrunn møtes med en moderne vri, som en hyllest til team U.S.A og Juventus FC. Kolleksjonen slippes 24. Mars på nett og i butikk.