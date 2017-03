Kanye West er på bedringens vei etter sammenbruddet, og er nå tilbake i studio. Yeezy jobber fortsatt målrettet mot albumet, Turbo Grafx 16, som er satt til å lansere senere dette året. I dag fikk vi et nytt 17-minutters langt prosjekt, hvor Kanye har med seg den eminente låtskriveren, The Dream. Låta er en remake av J. Holidays, «Bed», som tidligere har blitt skrevet av overnevnte. Låten skal angivelig ha blitt brukt under hele lanseringen av Yeezy 5.