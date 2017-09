Bergens rapperen Klad Flamme er tilbake med den nye musikkvideoen og låta «Min Tropp». Tidligere har rapperen fra Radøy samarbeidet med Horten gutta Larsiveli og Makko Makeba, og Snow Boyz. «Min Tropp» er en crew track for gutta, en låt med et rolig tempo og rolig rapping som nesten grenser over til synging. Sjekk ut den nye tracken over!