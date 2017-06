Til å være stor tilhenger av gamle Three 6 Mafia, er det nesten vondt å si at Juicy J aldri har vært bedre enn de seneste årene. Memphis veteranen er en av de få «gamlegutta» som har klart å tilpasse seg dagens lydbilde – hvis ikke inspirert det. Nå er han ute med enda et godt spor, og denne gang er det Travis Scott sin låt, «Butterfly Effect», som får en finfin overhaling av Juicy J.