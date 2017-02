I går var det duket for tidenes første JEFF DAMN på Mesh, og det var god stemning i det nostalgiske klubblokalet i Oslo. Jonis Josef sto ansvarlig som host, mens Henrik Farley, Ahmed Black, Jørgen EP og Arman Surizehi sto for resten av underholdningen. Det var punchlines over hele linja, og vi kan se stolt tilbake på et godt gjennomført show. Jonis er klar for mer moro veldig snart!