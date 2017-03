NMGs egne ringrev, Jonas V, er klar for albumrelease neste fredag, men gir oss en liten smakebit for denne helgen. «Aldri Ner» fortsetter på Jonas sin psykadeliske reise gjennom musikk, og med svevende synther og det repeterende «Eg har no dop», catcher du den soniske viben i låten, raskt.

ROEN Ep lanseres neste fredag, og fortsetter det i samme stil som «Aldri Ner», kan vi forvente en solid utgivelse.