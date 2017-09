Jonas Benyoub På P3 Live

I videoen over ser vi Ellingsrud-rapperen fremføre et cover av French Montanas «Unforgettable» som en hyllest til kameraten Arvin som ble knivstukket og drept torsdag 7. september på Ellingsrud T-banestasjon. Sangen ble fremført med et ønske om å forevige minne om den avdøde kompisen sier Benyoub til P3.

Jeg husker dagene vi sparka ball sammen / du likte Arsenal, vi feira når de vant kampen / du gjorde ingen vondt, du nei / alle var bare glad i deg / døra åpen, ja du tok inn hver og en / ingen forskjeller, du stod på stødige ben / det fantes ikke ondt i deg, alle var bare glad i deg.

Under besøket hos P3 fremførte også Benyoub en akustisk versjon av sommerlåta «Youm Wara Youm» som du kan se under.