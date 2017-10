Det har vœrt noen hektiske uker for Jonas Benyoub etter samarbeidet med Gatekunst 6. nå er Ellingsrud gutten ute med den nye singelen «El Diablo». Jonas har vært lenge i gamet, men etter at han blant annet signerte med Universal og slapp låta «Youm Youm Wara» har karrieren hans fått en skikkelig oppsving. Etter det har «Youm Youm Wara» blitt streamet over 900,000 ganger på Spotify og vœrt med i suksesserien «Skam». I dag slapp han «El Diablo» som han har teaset sine fans med på Facebook, og vi tror den treffer folket som hans tidligere prosjekter har gjort.

«El diablo» er en fiksjonsbasert figur, som skal illustrere hverdagen til en eldre vinnings-kriminell. Som de yngre kanskje ser opp til, men livet hans er langt i fra noe dans på roser. Bildet de unge har fått av denne livsstilen.. basert på musikkvideoer de ser og musikken de hører er kanskje ikke helt sånn den virkelige «krigen» foregår. Finn deg selv i dette livet. Følg drømmer og pass på de du har rundt deg – Jonas Benyoub

Sjekk ut låta!