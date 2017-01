Det er ingen tvil om hvilken stemme som er størst, hvis vi skal lete etter nåtidens arving av New-York sounden. Det er selvfølgelig flere artister verdt å nevne, men det er ingen som fanger den nostalgiske sounden bedre, enn Brooklyn rapperen, Joey Bada$$ – Leader of the Bed Stuy!

Pro Era rapperen markerte seg som kongen allerede i en alder av 19 år, med en av tiårets beste skive innenfor sin respekterte sjanger – boom-bap rap. Det kan dras mange paralleller mellom Badmon og felles Bed-Stuy rapper B.I.G, når det kommer til deres persona og refleksjon over nærmiljøet.

Nå er Joey ute med låta «Land Of The Free», og for dere som savner nostalgien, her får du det servert på sølvfat. Du får trommene fra Biggies «Juicy», Inspirert flow fra Mos Def, blandet med Joeys sylskarpe lyrikk og politiske budskap. Dette er klasse.