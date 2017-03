I forrige uke lanserte Joey Bada$$ navnet på sitt kommende album, ALL-AMERIKKKAN BADA$$. I går slapp han video til den første singelen fra albumet, «Land Of The Free» – En kraftig visuell video, med et politisk budskap og sterk kontrast. I det ene øyeblikket ser du fargende barn som leker og ler, mens i det neste blir svarte mennesker skutt av hvite politimenn. På slutten av videoen ser du et brennende kors omringet av menn i KKK-hetter, og når de tar av seg hettene, er det de hvite politimennene. Albumets coverbilde er et amerikansk flagg laget av bandana, dette elementet går også igjen i videoen.

ALL-AMERIKKKAN BADA$$ er ute 07.04.2016.