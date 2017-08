Joey Bada$$ har sluppet ny video til «500 Benz». Låta kom ut i juli og er produsert av Statik Selektah. I videoen ser vi Joey cruise rundt byen i en mercedes av overnevnte modell. Joey turnerer for tiden med Logic på han «Everybody» tour men har måttet avlyse et par av opptredende etter at han angivelig skal ha sett på forrige ukes solformørkelse uten spesialbriller.