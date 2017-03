Joddski med ny nostalgisk samletape

Joddski aka Jørg-1 har vært lengre enn 20-år i gamet og feiret det hele med vinylsamlingen, Fartstid. Tungtvann helten har hatt en av de lengste karrierene i rap-gamet, og selv om veien ikke alltid har vært enkel – fortjener han fortsatt respekten som en av Norges rap-veteraner.

Nå har han satt sammen en nostalgisk mixtape til oss, med låter fra starten av karrieren og frem til 2016. Her vil du finne mange minneverdige øyeblikk fra både Joddski og resten av den eldre rap-generasjonen karriere. Nordlendinger er jo kjent for å feste, og Jørgen huser selvfølgelig opp til fest for anledningen på Verkstedet i morgen kveld.

I tillegg til alt dette, har vi fått vite at hele vinylsamlingen til Joddski vil være tilgjengelig på streamingtjenester fra 31. Mars.