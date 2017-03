Jimi Somewhere spilte under årets by:Larm festival, og har allerede fått oppmerksomhet rundt i landet og internasjonalt. Etter suksessen med SoundCloud Epn, MEMORIA, ga han ut sin første offisielle singel, «Escape» – et samarbeid med Washington rapperen, Kyle Ennui. Nå blir den klaustrofobiske kjærlighetslåta foreviget på lerretet, og Jimi formidler låten godt gjennom det røde filteret videoen bærer preg av.