Jhené Aiko leverte den vulgære låta «Maniac» i November, og følger opp nå opp med musikkvideo.

Big Seans TWENTY 88 partner er i studio og jobber med sitte andre album, Souled Out. Den kvinnelige Sangeren leverer saftige gloser i låta, og det er ikke overraskende at det visuelle matcher teksten. I videoen får du se en sensuell Jhené i et psykriatisk rom, som kan minne om kjelleren til Dr. Hugo Strange i tv-serien Gotham.