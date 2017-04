Jessie Reyez «Gatekeeper»

Jessie Reyez er kanskje et navn vi ikke har hørt så mye om her hjemme enda. Den 21 år gamle jenta fra Toronto i Canada, var tidligere i år en av artistene på det prestisjefylte SXSW. Der gjorde hun en veldig god figur, det blir fortalt at fra første låt hadde hadde hun publikum i sin hule hånd.

På fredag slapp hun sin debut Ep Kiddo, og i går kom videoen til den William Wiik Larsen produserte låta «Gatekeeper».

Den Norske produsenten har virkelig ikke ligget på latsiden de siste årene. Vi kommer til og få masse musikk fra IDAP Music fremover, Gled dere!