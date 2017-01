Fra det skjulte, lanserer Jesse musikkvideo til den Makko Makeba & Danne Mane produserte låta, «Noe.» Videoen foretar seg i skogen, et sted som nærmest har blitt et klassisk horten location. Skogslosjen-gutta har etablert sitt eget sound over den siste tiden, og vi blir stadig mer imponert over Makkos produksjoner. Sistnevnte bidrar med små vokal elementer gjennom låten, for å gjøre den mer harmonisert.