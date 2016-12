Det er sjeldent det er verdt å høre på ny julemusikk, men i år har vi fått se flere gode tilfeller.

Jeremih og Chance The Rapper, velger nå å slippe en overraskelse mixtape – dedikert til julen. Det 9 spors lange prosjektet, er mer inspirert av Chances sound, men er fortsatt ikke et typisk album for noen av de.

Ved første lytt, er det låta «Snowed In» som separerer seg fra mengden. Her får du høre en perfekt kombinasjon av begge artistene, samt en beat som mimrer om rnb sjangerens gullperiode.