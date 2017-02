Når du samler Jeremih, Big Sean og Chris Brown i et studio, kan man forvente et ultra-ordinært rnb track, men de gamle gutta overrasker oss med et relativt funky spor.

Jeremih har invitert albumaktuelle Big Sean og Chris Brown på låta «I Think Of You», og sammen er de gull. Chris og J holder det up-tempo – nærmest disco inspirert, før Big Sean brekker ned låten og forfører deg over det rolige partiet. Det er interessant å høre artistene i et annet perspektiv, spesielt når det fungerer så bra som dette.