I dag er det huset for JEFF DAMN på MESH i samarbeid med komikeren, Jonis Josef. Vi er stolte av å presentere et fullverdig show med Stand-up – og i tillegg til det, har vi med oss DJ Nuhh for å holde festen varm med klassisk hiphop etter showet. Moroa starter 21.00 i kveld, og vi har med en special guest dere ikke vil gå glipp av.

Les mer om eventet her.