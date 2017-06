Jay Z er tilbake!

Jay Z aka Shawn Corey Carter er endelig tilbake! Hip hop mogulen har ikke ligget på lat siden selv om vi ikke har fått så mye musikk. Bortsett fra å lage barn, har han blitt medeier av streaming tjenesten Tidal, og er grunnlegger av Roc Nation. Han har til og med begynt å signere sportsutøvere som basketspilleren Kevin Durant til sitt imperium. Det har vært lite informasjon og mye spekulering rundt Jiggas album 4:44. Først poppet det opp store bannere rundt i de største byene i USA, så fikk man endelig vite at det var Jaz Z sitt trettende studio album. Vi har lurt veldig på hvorfor 4:44 er viktig for rapperen, så vi har gjort litt gransking. Kona er født 4 september, hans bursdag er 4 desember og Beyoncé sin mor er født 4 januar. Barack Obama som er en nær venn av han og kona var den 44 presidenten. Han og Beyoncé giftet seg April 4, 2008. Det vil si at deres bryllupsdag er 4/4. Dette er bare noen av grunnene til at tallet 4 er så viktig for Shawn. Hele albumet er produsert av No I.D, og han har med gjester som: Frank Ocean, Damian Marley sin egen mor Gloria Carter. Vis du hører ekstra godt etter kan du høre vokalen til Beyoncé på låta«Family Feud» Og The-Dream sin vokal på «Marcy Me».

Albumet ligger eksklusivt hos Tidal.