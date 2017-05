Jay Prince leverer stødig som vanlig på den nye låta «Mandem»

Den London baserte rapperen, Jay Prince, er ikke lenger et ukjent navn. Etter en soleklar oppvarming for Mick Jenkins i fjor, bør han være husvarm hos de fleste nordmenn innen nå. Nå er den eminente artisten ute med låta, «Manem», og han leverer stødig – som forventet. På refrenget har han rekruttert ingen andre enn selveste Shakka. Jay flyter på beaten som en fjær i luften, og gir oss nostalgiske minner fra Kendricks, «Bitch Don´t Kill My Vibe.» Jay Prince bevarer musikken sin til det fulleste, og står godt planet med begge beina i sin egen sound.