J-Zino Har Store Planer For Fremtiden

Den selverklœrte grime kongen J-Zino slapp for noen uker siden bangeren «Can’t Stop» (GAS GAS) som har fått positiv omtale både her og i utlandet. Nå har rapperen tatt turen innom YLTV for å fortelle litt om seg selv og sin egen bakgrunn, samt hva som er planene for fremtiden. Han forteller om hvordan han ble introdusert for rap og startet å spytte på portugisisk og om hvordan han har som mål å lage tidløs musikk og nå ut til hele Europa.

«Jeg vil ikke at musikken min skal vœre basert på hype. Jeg vil at folk skal snakke om meg fordi jeg lager bra musikk, har talent og folk digger meg» – J-Zino