Det norske grime-miljøet er under blomstring noe den hardtarbeidende J-Zino kan bekrefte!

J-Zino markerer seg stadig mer i miljøet og har blant annet blitt omtalt av det amerikanske nettstedet thisis50.com som den neste artisten til å blowe i norden.

I fjor slapp han låta «Man Don’t Play» som høstet gode kritikker og ble blant annet kåre til Ukas beste video av P3.

Nå er Oslo-rapperen igjen aktuell med den nye PA$!C-produserte låta «Can’t Stop» (GAS GAS), en instant banger hvor J-Zino virkelig viser hva han er god for. Med en tunge skarp som en kniv og en flow han ikke deler med sœrlig mange her til lands.

Han sier selv om låta – «Det handler om å jobbe hardt for det man ønsker å oppnå, selv om det kan virke veldig vanskelig av og til så skal man likevel holde hodet hevet og gi full gass! Nøkkelordet her er «IKKE STOPP» – noe jeg relaterer veldig til siden jeg styrer hele karrieren min selv og ting kan da til tider vœre utfordrende for meg. Men jeg stopper aldri fordi jeg har troa på meg selv og ting begynner å skje!»

I videoen ser vi rapperen blir jaktet rundt byen mens han prøver å riste av seg politiet som spilles av ingen ringere enn bloggeren Kong Halvor. Videoen er regissert av Paul Pioner og J-Zino selv! Sjekk ut videoen i spilleren under å la oss vite hva du syns om den selverklœrte grime kongen i kommentarfeltet!