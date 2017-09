Den britiske grimestjerna J Hus skulle etter planen spille på et utsolgt John Dee, men på grunn av den enorme etterspørselen flyttes nå konserten til Rockefeller.

J Hus debuterte med albumet «Common Sense» tidligere i år som blant annet inneholder låta «Did You See» som har vœrt å høre på stort sett alle utesteder i sommer og havnet på 9. plass på den britiske singellista.

Så, 22. november på Rockefeller altså. Vi sees der!